Новости экономики за 15.11.2017

Новости Беларуси. Дорожный налог разрешат оплачивать поэтапно и не за весь год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самым скромным подсчетам, треть автовладельцев уклоняются от уплаты. Попросту ездят без техосмотра, чтобы отсрочить выплату дорожного сбора.

Давайте подсчитаем: в стране 3,5 миллиона автомобилей. За 10 месяцев прошли техосмотр и заплатили дорожный налог 1 миллион 235,5 тысяч. Успеют ли это сделать остальные 2 миллиона – вопрос.

«ДОРОЖНЫЙ СБОР» ПОД ВОПРОСОМ

Депутаты выступают с инициативой отвязать уплату налога от техосмотра и вносить его отдельным платежом. Есть предложение оплачивать дорожный налог на месяц или сезон через ЕРИП, банк или почту. Помесячная оплата дорожного налога будет удобна тем, кто не пользуется автомобилем зимой или собирается его продавать. Если в бюджете-2017 было запланировано собрать 322 миллиона 750 тысяч рублей «дорожного налога», в проекте бюджета 2018 года – почти на 3 миллиона меньше.