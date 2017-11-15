Французская автопромышленная компания заинтересована в локализации производства в Беларуси
Новости Беларуси. Французская бизнес-делегация, в которую вошли представили десятка крупных компаний, посещает нашу страну. Их цель – изучить рынок и наладить контакты с потенциальными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь не только о торговле.
Беларусь рассматривают и как площадку для инвестиций. Французские компании готовы предложить, к примеру, модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий или создание совместных проектов в сфере автомобилестроения.
Роберто Носсек, директор автопромышленной компании (Франция):
Я приехал в Беларусь для того, чтобы посетить МАЗ и БелАЗ. Наша компания производит автозапчасти и автокомпоненты, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с вашими предприятиями. И не только в поставке продукции, но и в последующей локализации здесь производства.
Максим Ларийчук, руководитель департамента промышленности и устойчивого развития агентства «Business France»:
В совокупности, я думаю, рынок сейчас очень интересен для французов. Есть география, то есть достаточно близко в плане логистики, добираться. Страна не так пугает, как Россия, – она не такая огромная. Для кого-то чисто отрасли, у нас одна из компаний занимается только логистикой. Тут для Беларуси идеальный логистический хаб, через него проходит много железных, автомобильных дорог.
Интерес французского бизнеса обусловлен благоприятной ситуацией, которая складывается сегодня на экономическом рынке страны. Это стабильность, хорошие позиции в рейтинге Doing Business и положительная оценка международных финансовых институтов.