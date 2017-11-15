Французская автопромышленная компания заинтересована в локализации производства в Беларуси

Новости Беларуси. Французская бизнес-делегация, в которую вошли представили десятка крупных компаний, посещает нашу страну. Их цель – изучить рынок и наладить контакты с потенциальными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только о торговле. Беларусь рассматривают и как площадку для инвестиций. Французские компании готовы предложить, к примеру, модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий или создание совместных проектов в сфере автомобилестроения.

Роберто Носсек, директор автопромышленной компании (Франция):

Я приехал в Беларусь для того, чтобы посетить МАЗ и БелАЗ. Наша компания производит автозапчасти и автокомпоненты, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с вашими предприятиями. И не только в поставке продукции, но и в последующей локализации здесь производства.