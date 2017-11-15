Польша и Беларусь намерены ускорить рост товарооборота за счет совместных предприятий по переработке мяса

Новости Беларуси. Интерес к Беларуси растет со стороны польского бизнеса. Ускорить рост товарооборота между нашими странами могут совместные предприятия по переработке мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие возможности обсуждают деловые круги.

Стоит задача достичь уровня взаимной торговли в 4 миллиарда долларов. Пока основной позицией польского экспорта остаются фрукты и овощи. Беларусь, в свою очередь, экспортирует калийные удобрения и древесину.