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Польша и Беларусь намерены ускорить рост товарооборота за счет совместных предприятий по переработке мяса

15 ноября 2017 07:15
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Новости Беларуси. Интерес к Беларуси растет со стороны польского бизнеса. Ускорить рост товарооборота между нашими странами могут совместные предприятия по переработке мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие возможности обсуждают деловые круги.

Стоит задача достичь уровня взаимной торговли в 4 миллиарда долларов. Пока основной позицией польского экспорта остаются фрукты и овощи. Беларусь, в свою очередь, экспортирует калийные удобрения и древесину.

Польша и Беларусь намерены ускорить рост товарооборота за счет совместных предприятий по переработке мяса-1

Яцек Богуцки, первый заместитель министра сельского хозяйства и развития села Республики Польша:
История показывает, что начальный этап свободных торговых отношений всегда бывает непростым. Но потом он положительно сказывается на экономике. Мы это видели на примере товарообмена с Германией, когда вначале был очень большой товаропоток в польскую сторону, но потом эти потоки уравновесили друг друга, и теперь все на этом зарабатывают.

Добавим, сегодня Польша входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси и занимает четвертое место по объемам инвестиций в нашу страну.

# Экономика # Беларусь-Польша # Фотофакт # Яцек Богуцки

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