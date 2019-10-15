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«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли

15 октября 2019 14:32
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Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли-1

Из-за российского налогового маневра и грязной нефти наша экономика потеряла значительную сумму. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов. В ситуации сегодня, 15 октября, разбирались на заседании Совета министров.

Наметился и определенный дисбаланс в географии поставок. К примеру, если увеличиваются объемы торговли с ЕАЭС, снижаются экспортные показатели с Евросоюзом. Установить баланс – задача для МИДа и зарубежных представительств.

«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли-4

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, за счет грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили порядка 1,5 млрд долларов. 55 % этой суммы мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Надо посмотреть еще резерв: где найти еще половину до конца года.

В целом, ситуация в экономике непростая. Предварительные итоги за 9 месяцев говорят о замедлении роста основных показателей. Это отражается и на внешней торговле. По мнению специалистов, увеличить экспорт поможет создание высокотехнологичных производств и диверсификация.

# Экспорт # Экономика # Андрей Евдоченко # Фотофакт

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