«Недополучили порядка 1,5 млрд долларов». В Беларуси отмечают снижение объёмов экспорта из-за ситуации в нефтяной отрасли

Новости Беларуси. В Беларуси в 2019 году снижаются объемы экспорта. Повлияла ситуация, которая складывается в нефтяной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за российского налогового маневра и грязной нефти наша экономика потеряла значительную сумму. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов. В ситуации сегодня, 15 октября, разбирались на заседании Совета министров.

Наметился и определенный дисбаланс в географии поставок. К примеру, если увеличиваются объемы торговли с ЕАЭС, снижаются экспортные показатели с Евросоюзом. Установить баланс – задача для МИДа и зарубежных представительств.