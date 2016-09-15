Новости экономики за 15.09.2016

Новости Беларуси. Сколько жилья построят в следующем году, что изменилось в оплате стоянки Национального аэропорта и когда можно купить картофель не выходя со двора. Все подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

БЛИЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ

Овощи и фрукты стали ближе к покупателю.

15 сентября стартовала выездная торговля картофелем и плодоовощной продукцией вблизи жилых домов с автомашин и лотков.

Цены на продукцию минимальны: картофель – от 20 копеек за килограмм. В 2016 году в каждом районе города выделено больше площадок. Их адреса можно уточнить на сайте Главного управления продовольственного рынка Мингорисполкома.

СТРОЙКА БУДУЩЕГО

Около 4 миллиардов рублей направят на финансирование строительства жилья в 2017 году. 3 млрд – собственные сбережения граждан и организаций, около 134 млн – кредитные ресурсы банков, а также собственные средства ведущих финансовых учреждений страны. 54 млн будут направлены на кредитование строительства жилья для многодетных семей. Еще около 650 млн направят на строительство социальных объектов, арендного жилья, предоставление безвозмездных субсидий.

Всего в 2017 году в Беларуси планируется построить не менее 3 млн квадратных метров жилья.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Очень важно, чтобы на первом этапе работы нашей страны в 2016-17 годах именно были выделены средства в полном объеме, чтобы обеспечить в дальнейшем повышение эффективности использования бюджетных средств.

НЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ

Национальный аэропорт «Минск» установил лимиты бесплатных заездов на привокзальную площадь. Без оплаты можно заехать на территорию дважды в сутки не дольше, чем на 20 минут. Сегодня система заработала в тестовом режиме. Мера вынужденная, цель благородная – упорядочить движение транспорта, призвав к порядку прежде всего водителей такси, которые в ожидании своего пассажира наматывали порой по 20-30 бесплатных двадцатиминутных кругов.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился только к российской валюте.

Курс доллара вырос незначительно – до рубля 95 копеек, евро подорожал до 2 рублей 19 копеек,

курс российского рубля снизился на 1 копейку и за 100 российских дают 3 белорусских рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.