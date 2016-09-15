Картошка в Беларуси: как собирают урожай в Толичинском районе – на самых крупных картофельных полях страны

Новости Беларуси. В поле зрения – поле картофельное. В Беларуси едва успели собрать зерновые, как вновь началась уборочная. Теперь главный герой кампании – картошка. Самое крупное хозяйство в стране, которое выращивает второй хлеб, находится на севере Беларуси – в Толочинском районе.

Урожайность здесь – 431 центнер с гектара.

Продавец в магазине:

С июля мы торгуем своей картошкой.

И это не маркетинговый ход, а чистая правда. В Толочине, где самые большие картофельные поля страны, второй хлеб едят уже не первый месяц. Но массово убирать его стали только сейчас.

Под картошкой здесь занято 900 гектаров. Работает более 40 комбайнов и машин.

Если бы копали по старинке, вручную, то жители всего Толочинского района не справились бы с заданием даже за два месяца. В хозяйстве планируют собрать 40 тысяч тонн картофеля.

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

Весна – засуха. В таких экстремальных условиях, в которых выращивался картофель в этом году, я думаю, что это хороший результат.

Эту самую картошечку своими руками уже шестой год подряд сортирует Елена. Процесс однообразный, и, казалось бы, картошка должна ей уже сниться. Но женщина уверяет: этот продукт у нее и дома каждый день.

Елена Коноплева, рабочий Толочинского консервного завода:

Абсолютно не надоедает. Без картошки куда? Никуда.

В десятилитровое ведро обычно помещается где-то 50 клубней картофеля. Но некоторые экземпляры попадаются такие, что и двух будет достаточно.

Специалисты такие «ископаемые» называют некондицией и отправляют на переработку.

Больше трех тысяч тонн картошки уже превратились в крахмал. Товарные же клубни отправляются прямиком на хранение.

Дмитрий Таутов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

Уже заложено более 19 тысяч тонн картофеля. Картофель проходит предварительную сортировку, очистку от камней, ботвы и закладывается в камеры на хранение. Камеры все современные: климат-контроль стоит, регулирует все компьютер.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Нас, белорусов, и называют бульбашами, потому что мы этот продукт любим. Его столько производим, что съесть мы не можем. Выручает наш «большой» старший брат – Российская Федерация.

Потому и площади у нас большие, и рынки сбыта широкие.

А в 2016 году и темпы уборки рекордные.

Выкопать последнюю толочинскую картошку здесь планируют до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.