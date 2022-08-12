Рачков на фарфоровом заводе в Добруше: «Очень хорошо сработали в 2021 году – значительный рост экспорта»

Новости Беларуси. От продовольственной безопасности к экономической стабильности. Вопреки санкциям, белорусская экономика выстояла. Выработанные стратегии в новых условиях, рынки сбыта и увеличение темпов производства рассматривают на конкретных примерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 августа председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков посетил фарфоровый завод в Добруше. Это предприятие несколько десятилетий выпускает высококачественную экологически чистую продукцию и является одним из лидеров в своей сфере в СНГ. Сенатор ознакомился с производством, результатами финансовой и экспортной деятельности завода. Отдельное внимание также было уделено условиям труда, своевременности выплаты заработной платы, улучшению жилищных условий работников.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Беларуси:

Очень хорошо сработали в 2021 году. Значительный рост экспорта, значительное высвобождение складских помещений, соответственно, выросла и заработная плата на 30%. 2022 год принес некоторые сложности, связанные в первую очередь с внешними факторами, с тем экономическим давлением, которое оказывается на Республику Беларусь. Но трудовой коллектив понимает эти моменты. Понимает, что необходимо время, чтобы изменить логистические цепочки, выстроить отношения с новыми партнерами и выйти на новые рынки.