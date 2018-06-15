Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 июня сообщила посол Соединённого Королевства в нашей стране. Фиона Гибб приняла участие в белорусско-британском торгово-экономическом форуме.

Он собрал более сотни представителей отечественных предприятий. Специалисты обсудили вопросы госзакупок, сертификации товаров, финансирования контрактов. А также поиска новых механизмов для активизации сотрудничества.

Нил Флойд, директор Департамента международной торговли и инвестиций (Великобритания):

Нам предстоит немалый объем работы с белорусскими коллегами. У нас большой потенциал для сотрудничества в автопроме, производстве станков, а также в инновационной сфере. Например, в реализации проекта «умный город».

Фиона Гибб, посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Беларусь на следующей неделе посетит делегация наших специалистов в сфере деревообработки. Вы знаете, что Великобритания импортирует лес. И я надеюсь, что в этой сфере мы можем быть полезны друг другу.

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга:

Великобритания – огромная страна в части валового внутреннего продукта. Мы некоторое время назад мебель туда не поставляли. Сегодня поставляем мебель на 8 миллионов долларов. Это, я считаю, начало. Я полагаю, что сегодняшнее мероприятие позволит сделать шаг на пути к выходу на большой рынок Великобритании.