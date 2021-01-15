Новости экономики за 15.01.2021

Новости Беларуси. Кому нужны цифровые паспорта вакцинации? На что потратит 5 миллионов рублей Национальный аэропорт Минск и куда запретили летать дронам? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кому нужны цифровые паспорта вакцинации? На что потратит 5 миллионов рублей Национальный аэропорт Минск и куда запретили летать дронам? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРУПНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ ЦИФРОВЫЕ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ
Крупные разработчики софта, технологические гиганты, в том числе Microsoft объединились в коалицию и объявили о намерении разработать цифровые паспорта вакцинации. Данные можно будет сохранить в кошельке – например, Google Pay – а подтвердить прививку с помощью смартфона или распечатанного QR-кода.
Авторы инициативы ожидают, что правительства, авиакомпании и другие учреждения вскоре начнут запрашивать у людей доказательства того, что они были привиты.
Это не первый случай, когда крупные IT-компании объединяются для борьбы с коронавирусом. Весной прошлого года Apple и Google совместно разработали технологию, которая позволяет узнавшему о своем заражении коронавирусом человеку анонимно проинформировать об опасном контакте всех, кто находился рядом с ним в последнее время.
АМЕРИКАНСКИМ ИНВЕСТОРАМ ПРЕДПИСАНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ
Американские инвесторы до 11 ноября должны будут вывести свои активы из компаний КНР. Администрация Трампа внесла в санкционный список еще 9 китайских компаний, включая и производителя мобильных телефонов Xiaomi. В заявлении Трампа отмечалось, что эти компании собирают средства, в том числе американских инвесторов, а затем направляют их на развитие военно-промышленного комплекса Китая. Сначала в списке была 31 компания из КНР. В декабре Министерство торговли США добавило десятки китайских компаний в черный список.
Банк развития выделит Национальному аэропорту средства на инвестпроекты
ДО ВЕСНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК НЕ БУДЕТ ЛЕТАТЬ В АШХАБАД, РИГУ, БУДАПЕШТ И АЛМАТЫ
До весны национальный авиаперевозчик не будет летать в Ашхабад, Ригу, Будапешт и Алматы. Самолеты «Белавиа» смогут приземлиться лишь в российском аэропорту «Домодедово». Все остальные полеты в страну-соседку приостановлены до 27 марта. Причиной ограничений белорусская авиакомпания назвала отсутствие разрешения со стороны Российской Федерации. В Ашхабад и Ригу рейсы возобновятся 1 марта, а в Будапешт и Алматы – 27 марта.