Новости экономики за 15.01.2021

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КРУПНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ ЦИФРОВЫЕ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ

Крупные разработчики софта, технологические гиганты, в том числе Microsoft объединились в коалицию и объявили о намерении разработать цифровые паспорта вакцинации. Данные можно будет сохранить в кошельке – например, Google Pay – а подтвердить прививку с помощью смартфона или распечатанного QR-кода.

Авторы инициативы ожидают, что правительства, авиакомпании и другие учреждения вскоре начнут запрашивать у людей доказательства того, что они были привиты.

Это не первый случай, когда крупные IT-компании объединяются для борьбы с коронавирусом. Весной прошлого года Apple и Google совместно разработали технологию, которая позволяет узнавшему о своем заражении коронавирусом человеку анонимно проинформировать об опасном контакте всех, кто находился рядом с ним в последнее время.