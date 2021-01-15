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Новости экономики за 15.01.2021

15 января 2021 16:02
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Новости Беларуси. Кому нужны цифровые паспорта вакцинации? На что потратит 5 миллионов рублей Национальный аэропорт Минск и куда запретили летать дронам? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.01.2021-1

КРУПНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ОБЪЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ СОЗДАТЬ ЦИФРОВЫЕ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ

Крупные разработчики софта, технологические гиганты, в том числе Microsoft объединились в коалицию и объявили о намерении разработать цифровые паспорта вакцинации. Данные можно будет сохранить в кошельке – например, Google Pay – а подтвердить прививку с помощью смартфона или распечатанного QR-кода.

Авторы инициативы ожидают, что правительства, авиакомпании и другие учреждения вскоре начнут запрашивать у людей доказательства того, что они были привиты.

Это не первый случай, когда крупные IT-компании объединяются для борьбы с коронавирусом. Весной прошлого года Apple и Google совместно разработали технологию, которая позволяет узнавшему о своем заражении коронавирусом человеку анонимно проинформировать об опасном контакте всех, кто находился рядом с ним в последнее время.

В Беларуси расширили бесполетную зону для дронов

Новости экономики за 15.01.2021-4

АМЕРИКАНСКИМ ИНВЕСТОРАМ ПРЕДПИСАНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ

Американские инвесторы до 11 ноября должны будут вывести свои активы из компаний КНР. Администрация Трампа внесла в санкционный список еще 9 китайских компаний, включая и производителя мобильных телефонов Xiaomi. В заявлении Трампа отмечалось, что эти компании собирают средства, в том числе американских инвесторов, а затем направляют их на развитие военно-промышленного комплекса Китая. Сначала в списке была 31 компания из КНР. В декабре Министерство торговли США добавило десятки китайских компаний в черный список.

Банк развития выделит Национальному аэропорту средства на инвестпроекты

Новости экономики за 15.01.2021-7

ДО ВЕСНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК НЕ БУДЕТ ЛЕТАТЬ В АШХАБАД, РИГУ, БУДАПЕШТ И АЛМАТЫ

До весны национальный авиаперевозчик не будет летать в Ашхабад, Ригу, Будапешт и Алматы. Самолеты «Белавиа» смогут приземлиться лишь в российском аэропорту «Домодедово». Все остальные полеты в страну-соседку приостановлены до 27 марта. Причиной ограничений белорусская авиакомпания назвала отсутствие разрешения со стороны Российской Федерации. В Ашхабад и Ригу рейсы возобновятся 1 марта, а в Будапешт и Алматы – 27 марта.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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