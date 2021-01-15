В Беларуси расширили бесполётную зону для дронов

Новости Беларуси. Территория, где запрещено применять квадрокоптеры, увеличилась почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество запретных зон для использования авиамоделей возросло с 17 до 25. Теперь их общая площадь составляет 1 044 квадратных километра. Дополнительные ограничения в большей степени затронули территории вблизи аэропортов и аэродромов.

В Минске, судя по кадастровой карте, существенно расширили такие зоны. Теперь самая большая из них захватывает практически весь центр города и тянется далеко на северо-запад, в сторону Минского моря.