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В Беларуси расширили бесполётную зону для дронов

15 января 2021 15:58
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Новости Беларуси. Территория, где запрещено применять квадрокоптеры, увеличилась почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество запретных зон для использования авиамоделей возросло с 17 до 25. Теперь их общая площадь составляет 1 044 квадратных километра. Дополнительные ограничения в большей степени затронули территории вблизи аэропортов и аэродромов.

В Минске, судя по кадастровой карте, существенно расширили такие зоны. Теперь самая большая из них захватывает практически весь центр города и тянется далеко на северо-запад, в сторону Минского моря.

Больше новостей экономики за 15 января здесь.

# Закон # общество # Наталья Надольская

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