Александр Лукашенко: Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским предприятиям

Новости Беларуси. В Беларуси систему госзакупок сделают более прозрачной. Этот вопрос обсуждали 14 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент встретился с руководством Совета Министров.

Правительство подготовило несколько предложений, как улучшить ситуацию в этой сфере и исключить серые схемы в работе посредников. Президент неоднократно обращал на это внимание. Длинные цепочки зачастую приводят к значительному увеличению конечной стоимости. А это негативно отражается на состоянии экономики. Также глава государства поручил ещё раз вернуться к вопросу импортозамещения – в этот раз в плане контроля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже говорил не единожды: от 30 до 50 % в цене всегда – посреднические услуги. Дожились до того, что производимые товары в Беларуси через посредников продают белорусским же предприятиям. Это ненормально. Никакой аргументации здесь быть не должно.

Чтобы не забыть: Игорь Петрович и Наталья Ивановна, надо нам серьезно подойти и поставить как один из важнейших вопросов – вопрос по импортозамещению. Еще раз на уровне Президента вернуться к этому вопросу в плане контроля. Посмотреть, как ответственные лица, которым я поручал, занимаются импортозамещением.