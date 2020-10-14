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Медицинские маски белорусского производства впервые продали через биржу

14 октября 2020 14:10
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Новости Беларуси. Первые сделки по закупкам защитных масок белорусского производства состоялись на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате первой пробной торговой сессии реализовали 8 тысяч масок. А общий результат торгов за две недели – более 160 тысяч проданных масок.

Средства медицинской защиты в период пандемии особенно востребованы, и потому рынок этой продукции значительно вырос. Для обеспечения ею населения некоторые предприятия концерна «Беллегпром» перенастроили производство.

Белорусская универсальная товарная биржа в свою очередь готова стать эффективным проводником между предприятиями и покупателями, а первые торговые сессии эту готовность подтвердили.

Медицинские маски белорусского производства впервые продали через биржу-1

Антон Зарецкий, начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ:
Когда предприятие размещает в биржевой торговой системе заявку на продажу, оно, во-первых, бесплатно рекламирует свою продукцию; а во-вторых, экономит на маркетинге. Ведь вход на биржевой товарный рынок для субъектов хозяйствования сегодня свободный, оплату за выдачу электронной подписи отменили еще в прошлом году. Поэтому чем больше заявок будет поступать от белорусских предприятий, тем выше вероятность оперативно найти деловых партнеров.

О других новостях экономики за 14 октября читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Антон Зарецкий # Наталья Надольская # Фотофакт

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