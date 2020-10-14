Медицинские маски белорусского производства впервые продали через биржу

Новости Беларуси. Первые сделки по закупкам защитных масок белорусского производства состоялись на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате первой пробной торговой сессии реализовали 8 тысяч масок. А общий результат торгов за две недели – более 160 тысяч проданных масок.

Средства медицинской защиты в период пандемии особенно востребованы, и потому рынок этой продукции значительно вырос. Для обеспечения ею населения некоторые предприятия концерна «Беллегпром» перенастроили производство.

Белорусская универсальная товарная биржа в свою очередь готова стать эффективным проводником между предприятиями и покупателями, а первые торговые сессии эту готовность подтвердили.