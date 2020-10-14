Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75 % годовых

Новости Беларуси. Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне – 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значение действует с 1 июля.

Напомним, в первой половине года банк дважды снижал ставку рефинансирования – в феврале и в мае. От уровня ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Чем она ниже, тем дешевле будут займы. В то же время слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. Задача регулятора – удерживать равновесие, чтобы ставка рефинансирования соответствовала ситуации в экономике и не способствовала росту цен.