К 2030 году экспорт белорусской молочной продукции может приблизиться к 4 млрд долларов

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к 4 миллиардам долларов. Такое заявление сделано во время экспортного форума «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открылся 14 октября в Минске.

За последние пять лет поставки из Беларуси выросли на треть. Молочную продукцию можно купить в 58 странах мира. Это абсолютный рекорд. Производители осваивают и новые рынки, кроме России и СНГ. Среди них – государства Персидского залива, Азии и Африки. Сегодня в среднем 60 % от объема производства идет за рубеж. Импортеры отмечают качество нашего молока. Растет доля сорта «экстра». Как подчеркивают в Минсельхозпроде, это результат модернизации молочно-товарных ферм. За 10 лет ей подверглись полторы тысячи хозяйств.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Самое главное преимущество белорусских продуктов питания, в том числе и молочных продуктов питания, – это их натуральный вкус, качество и безопасность товара. У нас в Беларуси налажен полный контроль производства – от фермы до прилавка. Этим занимаются соответствующие службы и очень жестко контролируют все нормативы, которые у нас есть, в том числе и ГОСТы, и технические условия. Поэтому этим мы гордимся и этим пользуемся при продвижении наших товаров на внешних рынках сбыта.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По итогам прошлого года мы в целом в стране надоили чуть более 7 миллионов тонн молока. По сравнению с 2010 годом мы практически добавили полтора миллиона тонн молока. Поэтому, вы видите, по производству динамика достаточно объемная. В этом году положительная динамика сохраняется. По итогам 9 месяцев мы уже добавили больше 300 тысяч тонн молока. И планируем, конечно, по итогам года выйти на 7,5 миллиона тонн молока.