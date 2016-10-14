Рабочая поездка Андрея Кобякова: оздоровление промышленности на конкретных примерах

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Беларуси в ожидании скорого финансового оздоровления. Конкретные меры предусмотрены целым рядом указов главы государства. Скрупулёзная работа ведётся на всех уровнях: от министерств и банков до сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 октября в Гомельской области ситуацию изучили на конкретном примере.

Развитие рентабельного совместного предприятия «Михайловское-Агро» сдерживают старые долги:

ежемесячно здесь выплачивают до миллиарда рублей кредитных обязательств. После 1 декабря условия обслуживания долга будут пересмотрены.

Владимир Черенок, директор сельхозпредприятия «Михайловское-Агро»:

Сегодня – 74 миллиарда. Отсрочка этого платежа на 5 лет позволит выйти на те показатели, которые предусмотрены бизнес-планом. Самое главное – куда вкладывать деньги. Деньги вкладывать в технологии. Там, где есть технологии (в любом деле – растениеводстве, животноводстве), там всегда есть результат.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Это фундаментальное решение, которое позволит нам вывести ситуацию в агропромышленном комплексе в непростой макроэкономической ситуации, в которой страна находилась в последнее время, на нормальные экономические параметры функционирования, прежде всего, сельхозпроизводителей.

Ещё одна непростая тема, за которую правительство не раз подвергалось критике со стороны главы государства – модернизация предприятий деревообработки. По словам специалистов, здесь явно наметились позитивные сдвиги.

Современные белорусские предприятия, пусть и не без сложностей, постепенно выходят на запланированные показатели.

Среди таких примеров – завод по производству древесно-волокнистых плит в Речице.

Геннадий Коротченко, генеральный директор ОАО «Гомельдрев»:

По результатам августа предприятие вышло уже на рентабельную работу. В сентябре это ещё раз подтвердили. Рынки сбыта сегодня есть, 18 стран экспорта. И задача сегодня – максимально загрузить мощности и осваивать весь ассортимент. По шлифованной плите уже весь ассортимент освоен, сейчас работаем над ламинированными плитами и над напольными покрытиями.