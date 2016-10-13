Андрей Рыбак: существует много нормативных актов, сужающих возможности активного продвижения на рынке новых продуктов

Новости Беларуси. 13 октября стали известны имена руководителей 14 Постоянных комиссий Нижней Палаты Парламента. Многие из них сохранили председательство с предыдущего созыва.

Выступая перед коллегами, парламентарии анонсировали свои предложения и планы на четыре года работы. Так, депутаты намерены завершить судебную реформу и внедрить медиацию в уголовное право.

Один из важнейших законопроектов, над которым предстоит работать, – Кодекс об образовании. По мнению парламентариев, пришло время и для изменений в Жилищном кодексе Беларуси. Кроме того необходима стабилизация пенсионной реформы.

Однако самой важной задачей депутаты считают повышение инвестиционной привлекательности страны и раскрепощение деловой инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Рыбак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Существует очень много нормативных актов, которые сужают возможности активного продвижения на рынке новых продуктов. То, что связано с перспективами и инновациями, несет в себе определенный риск. И руководитель должен иметь возможность, не оглядываясь на карающие органы, на контролирующие органы, сделать шаг, который может и не принести быстрой, сиюминутной выгоды.