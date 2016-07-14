Новости экономики за 14.07.2016

Новости Беларуси. Бизнес-инициативы слабого пола получили финансовую поддержку. Кредитное соглашение по программе “Женщины в бизнесе” подписано сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Европейский банк реконструкции и развития готов вложить около 10 миллионов долларов в развитие малого и среднего предпринимательства. Программа поможет женщинам активнее участвовать в экономической жизни страны. Таким образом, Беларусь присоединилась к масштабному проекту для стран «Восточного партнерства». Его общая финансовая основа оценивается в 50 миллионов долларов.

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Я была и раньше в Беларуси. И мне кажется, что женщины являются фундаментом вашей страны. Важно дать им возможность реализовать себя. Я надеюсь, этой программой воспользуются женщины не только в Минске, но и во всех регионах страны.

ЛЕСНОЙ ТОРГ

На дешевую белорусскую чернику жалуются европейские конкуренты. Литовскую ассоциацию предпринимателей не устраивает доступность даров леса из нашей страны. Дело в том, что литовцы не могут предложить закупочную цену выше, чем 1,3 евро. В то время как у нас килограмм черники охотно сдают за 1 евро. Поэтому экспорт ягоды из Беларуси считается более выгодным. Если раньше европейцы конкурировали лучшим качеством подготовки к продаже, то сейчас и в Беларуси внедрили современные технологии. К слову, на минском рынке чернику сейчас продают за 3 рубля. Что соответствует литовской заготовительной цене.

ТОВАРНЫЙ БРАК

450 видов импортных товаров попали в «черный список». Детские игрушки, посуда, обувь, косметика и мебель вызвали претензии у Минздрава и Госстандарта. Опасные товары поставлялись в Беларусь из Китая, Италии, Турции, Польши, Украины и России. Ввозом занимались как крупные торговые сети, так и индивидуальные предприниматели. Перечень поставщиков таких товаров начали составлять год назад. С ним можно ознакомиться на сайте Минторга.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Доллар упал на 106 пунктов и теперь стоит меньше двух рублей. Евро немного подорожал — на три пункта. Российский рубль — на 33.