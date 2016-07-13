В Беларуси планируют сократить время прохождения таможни

Новости Беларуси. Доходы от транзита в Беларуси планируют увеличить до 1,5 миллиарда долларов. В Совете министров обсудили программу развития транспортного потенциала на ближайшие пять лет. Объемы логистических услуг должны вырасти в 1,5 раза, складских площадей станет значительно больше.

Причём финансовые затраты со стороны государства будут минимальные. К строительству привлекут инвесторов, продолжат развивать электронный документооборот. Некоторые изменения ждут и законодательство. Для того, чтобы наращивать объемы, нужно, в том числе, сократить время прохождения границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В прошлом году обработка транзитных грузов в белорусских логистических центрах выросла на 42%. В железнодорожном транспорте рост ощутимый: два последних года где-то прирастает в 1,8-2 раза. Это перевозка грузов между Китаем и Европой. В среднем в сутки, так грубо если считать, то это два поезда. Если года 4 назад где-то был один поезд в неделю.