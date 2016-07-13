Новости экономики за 13.07.2016

Новости Беларуси. Таможенная пошлина на ввоз легковых электромобилей в ЕАЭС снижена с 17% до 0%. На грузовые — с 15% до 5%. С чем это связано — рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКИДКА

Очевидно, таким образом власти ЕАЭС стимулируют использование экологически чистого транспорта. Пока же рынок электромобилей крайне чувствителен к цене. В прошлом году в страны ЕАЭС было ввезено 684 электромобиля преимущественно из США, Китая и Японии. К 2025 году ожидается, что на такое транспортное средство пересядут не менее 10 000 белорусов.

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН

Мировые рынки и биржи, работающие с белорусскими активами, удачно перешли на валюту нового образца. Зарубежные финансовые институты активно готовились к деноминации. Соответствующие изменения внесли в программное обеспечение терминалов и в котировки. Также все заинтересованные инвесторы оперативно получили нужную информацию. Ни одного вопроса, требующего срочного решения, представители мировой финансовой общественности не поднимали.

Марк Гойхман, финансовый аналитик (Россия):

Релизы были разосланы со стороны московской биржи её клиентам. Было опубликовано на сайте московской биржи. И точно так же те мировые биржи, которые работают с белорусскими активами, с рублём, с фондовыми ценностями, с другими активами, связанными с Беларусью, конечно, были также предупреждены и приняли такие же технические действия.

КАК СКАЗАТЬ?

Белорусы в связи с деноминацией стали больше жаловаться на недобросовестную рекламу. Минторг на это отреагировал обращением. Чиновники напоминают производителям и продавцам, что они до конца года обязаны указывать цены «в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года». Либо с формулировкой «цена до деноминации» и «цена после деноминации». Использование, к примеру, в рекламе пояснений «в старых ценах» и «в новых ценах» считается некорректным, так как цена в связи с деноминацией не изменилась.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСЧЕТ

Покупать в Интернете стали реже, но на большие суммы. Средний чек онлайн-покупки в нашей стране вырос с 12 до 19 рублей. По количеству сделок в сети лидирует столица, а вот средний чек больше у жителей Барановичей, Гомеля и Витебска. Логично к сезону выросли расходы на путешествия — почти в три раза. В такой же степени увеличились траты на благотворительность. Средняя сумма онлайн-пожертвования теперь составляет 23 рубля.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Доллар вырос на 3 пункта, российский рубль — на 23. А вот евро сдал позиции, причем, значительно.