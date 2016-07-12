Новости экономики за 12.07.2016

Новости Беларуси. Попробовать свои силы в торгах на валютном рынке теперь может каждый. В Беларуси начала работу первая банковская форекс-площадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..



ТРЕЙДЕР BY

С помощью этой площадки клиенты получают прямой доступ на рынок Форекс, в том числе, к котировкам на прозрачных условиях. Интересы трейдеров защищены законодательством, а гарантом выступает один из банков. Который уже заявил, что в случае удачных для клиента торгов сможет вывести 95% средств в течение одного рабочего дня. Организаторы рассчитывают, что к концу года на площадке будут активно торговать около полутора тысяч трейдеров.



РОСТ МИНИМУМА



Минимальную зарплату за июнь проиндексируют. Плюс 5,4% — и таким образом, величина вырастет с 230 рублей до 239. Установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии индексируются в такой же степени. Напомню, минимальная зарплата – это государственный социальный стандарт. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда.



БИЗНЕСУ БЫТЬ



Белорусско-словацкий бизнес-контакт нацелен на новую высоту. Первым и самым важным шагом страна-председатель в ЕС считает упрощение визового режима. Участники крупного форума в Витебске также обсудили сотрудничество в энергетике, машиностроении, деревообработке, фармацевтике, сельском хозяйстве и туризме. Кстати, именно это направление видится для бизнес-кругов одним из ключевых.



Любица Алушицова, председатель словацкого управления по туризму:

Белорусский рынок интересен тем, что близость культур, близость языка, близость понимания жизни. Белорусы, как я уже говорила, любят Словакию, потому что, во-первых, она не так далеко, почти соседи.



СЕЗОН СКИДОК



Белорусские санатории уже анонсируют скидки к бархатному сезону. В планах на это время установить цены, датированные началом года. Сейчас же средняя стоимость стандартного номера на одно место составляет 48 с половиной рублей. Тогда как в январе — 41 рубль. В прошлом году выручка белорусских санаториев составила больше 100 миллионов долларов.



На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Курс доллара продолжил движение вниз. Американская валюта стала дешевле на 77 пунктов. Российский рубль тоже сдал позиции, а евро, наоборот, подорожал.