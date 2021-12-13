Новости экономики за 13.12.2021

Новости Беларуси. Почему Польша грозит прекращением уплаты взносов в бюджет ЕС? В пользу чего Германия отказывается от автомобилей на бензине? И почему в Европе новый скачок цен на газ?

ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С ОКТЯБРЯ ПРЕВЫСИЛА 1 350 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ

Цены январских фьючерсов на газ в Европе впервые с октября приблизились к отметке 1 400 долларов за тысячу кубометров. На открытии торговой сессии это были 1 340 долларов, чуть позже – 1 329. И это на 7,5 % выше расчетной цены в пятницу.

Скачок цен на газ произошел на фоне заявления министра иностранных дел Германии о том, что газопровод «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует европейским правилам. Цена на газ колебалась весь уходящий год. Рекордного значения биржевые котировки достигли на торгах 6 октября. 1 969 долларов за тысячу кубометров. После рекордных значений цены на газ снизились до 750 долларов к началу ноября. 8 декабря польский энергетический оператор предупредил о риске тяжелой зимы из-за дефицита газа, поскольку спрос превысит предложение.