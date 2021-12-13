Новости экономики за 13.12.2021
Новости Беларуси. Почему Польша грозит прекращением уплаты взносов в бюджет ЕС? В пользу чего Германия отказывается от автомобилей на бензине? И почему в Европе новый скачок цен на газ?
В программе Новости «24 часа» на СТВ с деловым обзором 13 декабря экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С ОКТЯБРЯ ПРЕВЫСИЛА 1 350 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ
Цены январских фьючерсов на газ в Европе впервые с октября приблизились к отметке 1 400 долларов за тысячу кубометров. На открытии торговой сессии это были 1 340 долларов, чуть позже – 1 329. И это на 7,5 % выше расчетной цены в пятницу.
Скачок цен на газ произошел на фоне заявления министра иностранных дел Германии о том, что газопровод «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует европейским правилам. Цена на газ колебалась весь уходящий год. Рекордного значения биржевые котировки достигли на торгах 6 октября. 1 969 долларов за тысячу кубометров. После рекордных значений цены на газ снизились до 750 долларов к началу ноября. 8 декабря польский энергетический оператор предупредил о риске тяжелой зимы из-за дефицита газа, поскольку спрос превысит предложение.
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ПОЛЬША ПРИГРОЗИЛА ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ ЕС
Польша пригрозила перестать платить взносы в бюджет ЕС и накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе. Так Варшава отреагировала на желание Евросоюза лишить ее финансирования. Польские власти считают это шантажом и давлением из-за их решения о верховенстве национальных законов над законами ЕС. Кроме того, Варшава намерена пересмотреть обязательства перед Евросоюзом в части борьбы за изменение климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии.
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ГЕРМАНИЯ ПРЕКРАТИТ ПРОДАЖУ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Германия до 2030 года прекратит продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и увеличит выпуск электромобилей. Решение принято в рамках обязательства в борьбе с глобальным потеплением. Фактически оно означает запрет автомобилей с ДВС. Ожидается, что уже в 2028 году в Германии полностью прекратится регистрация автомобилей с ДВС и на дорогах страны появится не менее 15 миллионов электромобилей.
И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.