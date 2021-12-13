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Госатомнадзор о рекомендациях МАГАТЭ по БелАЭС: «Самое главное для нас – получить компетентное мнение»

13 декабря 2021 14:46
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Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре. Наша страна два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в этом плане всегда открыты перед коллегами из других стран. Это отметили представители МАГАТЭ.

Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твердой приверженности государства принципам безопасности» – читайте здесь.  

Госатомнадзор о рекомендациях МАГАТЭ по БелАЭС: «Самое главное для нас – получить компетентное мнение»-1

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора МЧС:
Самое главное для нас получить компетентное мнение и откорректировать наши дальнейшие действия с учетом того, что страна действительно переходит, вступила в новую стадию. И это уже обеспечение ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации Белорусской атомной станции. Соответственно, мы такие рекомендации получили, мы посмотрели, сверили свою работу.  

Всего оценку нашей стране по вопросам ядерной и радиационной безопасности давали представители восьми стран и четыре штатных сотрудника от МАГАТЭ. Первая их миссия в Беларуси состоялась в 2016 году.

Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности. Читайте здесь.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Анна Брэдфорд # Джордж Шварц # Ольга Луговская # Фотофакт

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