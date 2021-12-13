Госатомнадзор о рекомендациях МАГАТЭ по БелАЭС: «Самое главное для нас – получить компетентное мнение»

Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре. Наша страна два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в этом плане всегда открыты перед коллегами из других стран. Это отметили представители МАГАТЭ.

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора МЧС:

Самое главное для нас – получить компетентное мнение и откорректировать наши дальнейшие действия с учетом того, что страна действительно переходит, вступила в новую стадию. И это уже обеспечение ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации Белорусской атомной станции. Соответственно, мы такие рекомендации получили, мы посмотрели, сверили свою работу.

Всего оценку нашей стране по вопросам ядерной и радиационной безопасности давали представители восьми стран и четыре штатных сотрудника от МАГАТЭ. Первая их миссия в Беларуси состоялась в 2016 году.