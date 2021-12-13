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ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси в 2022 году

13 декабря 2021 15:28
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси снизилась на 0,2 процентных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ноябре она составляла 10,3 %, заявили в Евразийском банке развития.

ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси в 2022 году-1

В октябре уровень инфляции в стране составлял 10,5 %. Специалисты отметили, что за год заметно снизился рост цен на продовольственные товары: в ноябре 2020 года она составляла 11,8 %. В макроэкономическом прогнозе на будущий год ЕАБР прогнозирует для Беларуси этот показатель на уровне 7,4 %.

О других новостях экономики за 13 декабря читайте здесь.  

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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