ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси в 2022 году

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси снизилась на 0,2 процентных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ноябре она составляла 10,3 %, заявили в Евразийском банке развития.

В октябре уровень инфляции в стране составлял 10,5 %. Специалисты отметили, что за год заметно снизился рост цен на продовольственные товары: в ноябре 2020 года она составляла 11,8 %. В макроэкономическом прогнозе на будущий год ЕАБР прогнозирует для Беларуси этот показатель на уровне 7,4 %.