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«Белтелеком» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. О чём договорились предприятия?

13 декабря 2021 06:33
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Новости Беларуси. «Белтаможсервис» и «Белтелеком» развивают сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия подписали соглашение о сотрудничестве.  

«Белтелеком» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. О чём договорились предприятия?-1

Его цель – создать и развивать цифровую инфраструктуру. Стороны будут стремиться к цифровизации бизнес-процессов, реализации инновационных подходов в сфере телекоммуникационных услуг, торговли и логистики.  

«Белтелеком» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. О чём договорились предприятия?-4

Вадим Бабарикин, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:  
Мы смотрим за развитием цифровизации в мире. Активно ведем определенную политику, которая связана с определенными стандартами. Сегодня мы обсуждаем с «Белтелекомом» развитие стандарта 5G. Этот стандарт будет использоваться при наложении навигационных устройств, которые активно набирают обороты непосредственно на территории стран ЕС. Нам это очень важно и интересно, потому что мы консолидируем большие транзитные потоки, мы их обслуживаем. Цифровизация стала неотъемлемой частью бизнеса. Поэтому мы сегодня совместно с «Белтелекомом» прорабатываем все вопросы на 2022–2023 годы.  

«Белтелеком» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. О чём договорились предприятия?-7

Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком»:  
Соглашение носит рамочный характер. Фиксирует взаимную заинтересованность в партнерских взаимоотношениях «Белтелекома» и РУП «Белтаможсервис». Уникальность логистических решений представляет не только для «Белтелекома», но и для партнеров «Белтелекома». Наши контрагенты находятся по всему миру. Вопрос логистики сегодня очень актуален. И, я думаю, это тоже точка для обсуждения.  

«Белтелеком» и «Белтаможсервис» подписали соглашение о сотрудничестве. О чём договорились предприятия?-10

Одна из первостепенных задач – внедрить в транспортно-логистической сфере мобильную связь 5G. Это обеспечит высокую скорость доступа при минимальных задержках.  

# Государственная политика # общество # Юрий Петрученя # Вадим Бабарикин # Фотофакт

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