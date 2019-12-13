Городские автобусы, тягачи и грузовик – участник «Дакара-2019». Какую технику показали делегации Вьетнама на МАЗе

Новости Беларуси. Беларусь готова экспортировать во Вьетнам технологии для ликвидации ЧС. Об этом 13 декабря говорили в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла встреча парламентской делегации юго-восточного государства с премьер-министром Беларуси. Сергей Румас отметил, что Вьетнам для нашей страны – надежный партнер. Он также выразил признательность за поддержку Вьетнамом белорусских инициатив в ООН.

Сергей Румас: «Вьетнам – наш хороший друг и традиционный партнёр в Юго-Восточной Азии»