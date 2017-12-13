Новости экономики за 13.12.2017

Восходящий тренд – молочная продукция. Поставки сухого молока на внутренний рынок увеличились в 12 раз, превысив 5 миллионов рублей.

Новости Беларуси. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи увеличился на 30 %: с начала года 290 тысяч сделок на почти 3 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сливочного масла продано более чем на 2 миллиона, что почти вдвое больше, чем в 2016 году. Кроме того, выросли продажи мяса для потребления внутри страны. Сумма сделок преодолела отметку в 12 миллионов, обеспечив рост на 82 %. Традиционно наибольший удельный вес в общебиржевом обороте обеспечила лесопродукция, объем сделок в которой превысил 1 миллиард рублей.

ПОЧЕМ ОГУРЧИКИ ИЗ БОЧКИ?

900 проверок с начала года: санслужбы города против нелегальной торговли продуктами. И вроде бы удобно: вышел из метро – прикупил огурчиков соленых. Но специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки продуктов питания в таких торговых точках и не рисковать здоровьем.

Очевидно, что товар продается с земли, в антисанитарных условиях.

Санкнижки у продавца скорее всего нет, да и холодильника переносного тоже. Кстати, штрафы внушительные – до 50 базовых величин. «Попасть» можно на 1150 рублей.