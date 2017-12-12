Новости экономики за 12.12.2017

Новости Беларуси. Беларусь первая из стран СНГ аккредитована на поставку говядины в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешения отправлять свою продукцию получили два отечественных предприятия. Наша страна – крупнейший экспортер говядины на постсоветском пространстве. В мировом рейтинге мы занимаем 7 строчку.

Китай крупнейший в мире импортер говядины. В прошлом году на китайский рынок ее поставлено на 2,6 миллиарда долларов. Предполагается, что с открытием китайского рынка Беларусь сможет в значительном объеме диверсифицировать свой экспорт.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ЭКСПОРТ

На очереди – мясо птицы. Есть запрос от белорусского бизнеса на сертификацию поставок в Китай белорусской речной рыбы, так как в этой стране есть обычай на китайский Новый год дарить замороженного карпа. Уже завтра в Гуанчжоу пройдет масштабный сельскохозяйственный форум «Зроблена у Беларусi», где будут представлены крупнейшие производители пищевой продукции нашей страны.

ВЫЙТИ ИЗ РЕЦЕССИИ

В ООН заявили об окончании рецессии белорусской экономики. Она «оживает» и будет медленно восстанавливаться в ближайшие пару лет. Авторы доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН отметили подъем мировой экономики в уходящем году на 3%. Это самый высокий темп роста за последние 6 лет. При этом на Восточную и Южную Азию приходилась почти половина вклада в глобальный рост, а на Китай – около трети.

За ростом еще одного рекордсмена с азартом наблюдают даже непрофессионалы. Эксперты не исключают, что на текущей неделе курс биткоина может побить очередной рекорд. Согласно прогнозам, стоимость криптовалюты может достичь отметки в 20 тысяч долларов уже в ближайшие дни. Сегодня биткоин входит в топ-5 валют мира по уровню капитализации.