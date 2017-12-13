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Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря

13 декабря 2017 19:45
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Новости Беларуси. Общая площадь Чижовского рынка – полтора гектара. Продается как земля, так и торговые помещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря-1

Купить его можно почти за 5 миллионов рублей. Главное условие – масштабная реконструкция.

Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря-4


Светлана Нагорнова, заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества:
Сохраняется социальная функция на данном рынке. Одно из условий – это сохранение торговых мест для продажи гражданами своей продукции, выращенной на своих приусадебных участках.

Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря-6


Кстати, аукцион назначен на 28 декабря. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 15 декабря.

# Экономика # Аукционы # Фотофакт # Торговля в Беларуси # Светлана Нагорнова

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