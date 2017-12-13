Минск ищет инвестора для покупки Чижовского рынка: аукцион назначен на 28 декабря

Новости Беларуси. Общая площадь Чижовского рынка – полтора гектара. Продается как земля, так и торговые помещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Купить его можно почти за 5 миллионов рублей. Главное условие – масштабная реконструкция.



Светлана Нагорнова, заместитель директора Минского городского территориального фонда государственного имущества:

Сохраняется социальная функция на данном рынке. Одно из условий – это сохранение торговых мест для продажи гражданами своей продукции, выращенной на своих приусадебных участках.