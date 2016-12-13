Новости экономики за 13.12.2016

Новости Беларуси. Крупнейший в России производитель угля и одна из ведущих угледобывающих компаний мира закупила крупную партию «БелАЗов». Сумма сделки не разглашается, но речь может идти о десятках миллионов долларов. Все подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ПОКУПКА С РАЗМАХОМ

Логистический проект по доставке 28 большегрузных автосамосвалов реализуют в пяти российских регионах. Отправляют «БелАЗы» в разобранном виде по железной дороге на специальных платформах. Проект по доставке реализует компания, которая входит в десятку крупнейших логистических операторов в Европе с оборотом более 4 млрд евро.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В Беларуси появится новый вид ценных бумаг – инвестиционные паи. Такие ценные бумаги будут выведены на рынок с началом действия закона об инвестиционных фондах, который принят 13 декабря Нижней палатой парламента в первом чтении. Новый законопроект должен повысить инвестиционную привлекательность Беларуси. На финансовом рынке появятся новый институт коллективных инвестиций и новый вид ценных бумаг.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это действительно то, о чем говорит бизнес: «Дайте нам длинные деньги, дайте нам новые возможности». Я надеюсь, что это и будут как раз те возможности на рынке ценных бумаг, о которым бизнес просит.

АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ»

В десятку самых прибыльных производителей мяса и мясной продукции по итогам первого полугодия вошло одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса – «Агрокомбинат «Дзержинский». Первое место по чистой прибыли, которая, к слову, выросла на треть или без малого 50 миллиардов неденоминированных рублей. «Агрокомбинат «Дзержинский» – ведущее предприятие Беларуси, производящее мясо цыплят-бройлеров. Этому способствует увеличение объемов выпуска мясной продукции, расширение производства, внедрение мировых технологий выращивания птицы, установка современного оборудования, создание собственной кормовой базы.

По итогам международного конкурса «Выбор года» в Беларуси агрокомбинат удостоен звания «Предприятие № 1» по производству мяса птицы.

Константин Панюков, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

На сегодняшний день агрокомбинат «Дзержинский» является одним из самых крупных агрохолдингов нашей страны. Он производит продукцию от поля до прилавка. Благодаря интегрированной вертикали мы можем контролировать все процессы производства и качество выпускаемого продукта на всех его этапах.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар подешевел незначительно, курс на завтра 1,95. Евро вырос на копейку и завтра по Нацбанку 2,07. Российский рубль подорожал на 2 копейки за сотню и завтра за 3 рубля 19 копеек белорусских можно купить 100 российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.