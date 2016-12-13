Минфин о выделении третьего транша кредита ЕФСР: надеемся, что будет принято положительное решение

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на положительное решение по выделению очередного транша кредита Евразийским фондом стабилизации и развития. Как сообщили в Министерстве финансов нашей страны из 22 позиций, которые необходимы для получения кредита, вопрос остается лишь по одной.

Напомним, программа о сотрудничестве была подписана Беларусью и Евразийским банком развития в марте нынешнего года. Соглашение предусматривает выделение 2 миллиардов долларов. Средства будут предоставлены 7 частями. На данный момент наша страна уже получила два транша: 500 и 300 миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

На этой неделе будет заседание правления Евразийского банка развития, до конца года будет проведен экспертный совет Евразийского фонда стабилизации и развития и совет фонда. Это еще два мероприятия, на которых должны рассмотреть выделение транша. Мы, конечно, надеемся, что положительное решение будет принято.

Вопросы не только экономические, но и социальные поднимались 13 декабря в Палате представителей. Депутаты рассмотрели 10 законопроектов. Один из них должен повысить инвестиционную привлекательность Беларуси.

На финансовом рынке появятся новый институт коллективных инвестиций и новый вид ценных бумаг – инвестиционные паи. Депутаты планируют внести изменения в Кодекс о браке и семье и закон об альтернативной службе.