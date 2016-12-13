Первую энергию из воды получили на Витебской ГЭС – самой мощной в Беларуси

Новости Беларуси. Первую энергию из воды получили на Витебской ГЭС – самой мощной в стране. Она будет вырабатывать 138 миллионов киловатт ежегодно. Этого хватит, например, чтобы обеспечить весь Витебский район. Контракт по строительству электростанции был заключен с китайской национальной корпорацией. А возводится ГЭС, стоимость которой около 190 миллионов долларов, за счет кредитов банка развития КНР.

Цуй раз в год ездит в отпуск к жене и сыну. Все остальное время проводит под Витебском, на Западной Двине.

Цуй Баоюань, главный инженер строительства Витебской ГЭС:

Я приехал в Беларусь в 2013 году. Мне очень нравится страна тем, что здесь очень красивая живописная природа, чистота, свежий воздух и дружелюбный народ. Выучил даже пару слов: «здравствуйте», «до свидания».

Общий язык, несмотря на языковые барьеры, с белорусами инженер из Поднебесной нашел быстро. Говорит, белорусско-китайские отношения прочны, как площадка под Витебской ГЭС, забетонированная тысячами кубов бетона. Совместный проект – новая электростанция, самая крупная в Беларуси – уже практически завершен. Здесь получили пробную порцию энергии воды. Впереди – запуск и благоустройство.

Как сердце человека состоит из четырех камер, так и сердце Витебской ГЭС из четырех гидроагрегатов. Отсюда вся энергия отправляется в сеть словно по сосудам. И если происходит какой-то сбой, то вся информация поступает на пульт управления. Это своеобразный мозг гидроэлектростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюй Чуньцзян, директор строительства Витебской ГЭС:

Эта станция построена в XXI веке, соответственно, и оборудование на ней продвинутое. Здесь очень высокий уровень автоматизации. Я могу искренне сказать, что мы поможем самому чистому виду электроэнергии прийти в Беларусь и начать служить ее интересам.

В полную силу станция заработает весной 2017 года. Но уже к концу 2016-го в белорусской энергосистеме появится первая энергия Западной Двины. Годовая мощность ГЭС – 138 миллионов киловатт. Такого количества энергии хватит всему Витебскому району.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора по капитальному строительству унитарного предприятия «Витебскэнерго»:

В полную мощность станция будет работать уже начиная с весны следующего года. Это снизит потребление углеводородов, которые мы закупаем в России. Таким образом, с учетом той политики, которая направлена на использование местных видов топлива, возобновляемых видов, это повысит энергетическую безопасность нашей страны.

И позволит сэкономить Беларуси порядка 8 миллионов долларов в год.

А вот инженер из Китая собственную энергию не бережет. Цуй не только работает на Западной Двине, но и отдыхает. Рыбалка под Витебском ему запомнится надолго.