Энергетическая безопасность: на Витебской ГЭС проходят испытания

Новости Беларуси. Первую энергию воды получили на Витебской ГЭС. Планируется, что она поступит в общую сеть уже к концу нынешнего года. Эта гидроэлектростанция станет самой мощной в стране и будет вырабатывать 138 миллионов киловатт ежегодно. Этого хватит, например, чтобы обеспечить весь Витебский район или областной центр.

Проект реализуется совместно с китайскими партнерами. Его стоимость около 190 миллионов долларов. Это кредитные средства Банка развития КНР, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юрий Митьковец, заместитель генерального директора по капитальному строительству унитарного предприятия «Витебскэнерго»:

В полную мощность станция будет работать, начиная с весны следующего года. Это снизит потребление углеводородов, которые мы закупаем в России. Таким образом, с учетом той политики, которая направлена на использование местных видов топлива, возобновляемых видов, это повысит энергетическую безопасность нашей страны.