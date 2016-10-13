Новости экономики за 13.10.2016

Новости Беларуси. Сегодня начался отопительный сезон в административных зданиях. Это произошло раньше запланированных сроков из-за понижения столбиков термометров. Сколько стоит тепло для бизнеса, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

РАБОТА В ТЕПЛЕ

Тепло пришло в офисы и кабинеты. Батареи как и положено запустили в общественных и административных зданиях и на промышленных предприятиях после жилищного фонда. К слову, юрлица и индивидуальные предприниматели оплачивают 100% расходов на отопление. Одна гигакалория обходится бизнесу в 96 рублей и 80 копеек. Такой тариф для потребителей установило Минскэнерго. Для сравнения, полное возмещение затрат на обогрев жилых помещений составляет на 11 рублей меньше. А льготный тариф ниже в 7 раз.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В Минске открылся белорусско-китайский туристический центр. Силами крупных операторов двух стран поток путешественников из Азии планируется увеличить в следующем году минимум вдвое.

Сегодня китайцы по числу туристов из дальнего зарубежья в Беларуси уступают только немцам.

Чжэнь Юэхуа, заместитель начальника Департамента коммерции провинции Гуандун (КНР):

Это перспективная сфера взаимодействия. В Беларусь приехали представители турагентств, которые намерены детально ознакомиться с предложениями отдыха в стране. Беларусь привлекает китайских туристов красивыми пейзажами, древней культурой и особым национальным колоритом. Немаловажную роль в развитии туризма играет выгодное географическое положение страны.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО

Первая партия белорусского жидкого молока доставлена в Китай. 21540 упаковок транспортированы спецрейсом по железной дороге. В пути «молочка» провела всего 11 дней – и это своеобразный рекорд. Ранее импортное молоко из Европы доставляли в Китай морем, а затем – автомобильным транспортом. Таким образом, до конечного потребителя оно доходило лишь спустя два месяца после производства.

ЦЕНА ШИНОМОНТАЖА

Самая популярная услуга ближайшего месяца среди автомобилистов – шиномонтаж. Стоимость работ зависит от радиуса колес и балансировки.

В среднем цена за шину Р13 стартует от 7,5 рублей, комплект обойдется в 30 за полную переобувку. Самый популярный – 15-й радиус – стоит 35 за 4 колеса, шиномонтаж 18-х дисков обойдется в 45 рублей за комплект.

Белорусский рубль сегодня незначительно уступил к корзине валют. На торгах доллар набрал чуть более одной копейки. На пятницу курс составит 1 рубль 93 копейки. Евро прибавил более половины копейки. По Нацбанку 14 октября – 2,13. А вот российский рубль подешевел более существенно. И завтра за 100 российских можно купить уже 3 рубля и 5 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.