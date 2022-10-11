Прямой эфир

Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022

11 октября 2022 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Достигнет ли Беларусь рекордных цифр экспорта по итогам года? Когда в стране внедрят систему мгновенных платежей? И что изменилось на валютном рынке?

Расскажет Дмитрий Пивненко в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров

Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров. По данным Минэкономики, после резкого падения темпов в марте показатели стабильно устремились вверх и показывают рост в течение последних пяти месяцев.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022-1

За январь-август общий уровень экспорта составил 3 миллиарда 4 миллиона долларов. Это больше, чем за тот же период годом ранее, который раньше считался одним из самых успешных для нашей внешней торговли. Белорусские предприятия активно переориентироуют экспорт, осваивают новые рынки.

Нацбанк станет оператором отечественной системы мгновенных платежей и ее расчетным центром

Нацбанк станет оператором отечественной системы мгновенных платежей и ее расчетным центром. Это предусмотрено постановлением регулятора, которое вступило в силу. Система позволяет оплачивать товары, работу, услуги и многое другое круглосуточно и в реальном времени.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022-4

Уже определен алгоритм проведения платежей внутри страны. Все отечественные банки должны будут проводить быстрые транзакции для юрлиц с 19 декабря. А с апреля 2023 года планируется запустить систему и для граждан. Физлицам разрешат использовать сервис инфоподдержки для мгновенных платежей.

Курсы валют на 11 и 12 октября

Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022-7

И напоследок информация о том, какие курсы валют 11 октября установил Национальный банк Беларуси.

# Экономическая рубрика # Экономика # Дмитрий Пивненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему в Беларуси так стремительно дорожают овощи и фрукты?
11 октября 2022 19:04

«Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему в Беларуси так стремительно дорожают овощи и фрукты?

Новости экономики за 11.10.2022
11 октября 2022 15:28

Новости экономики за 11.10.2022

Минсельхозпрод: «Ни о каком запрете поставок мясо-молочной продукции в Россию не может идти и речи»
11 октября 2022 15:19

Минсельхозпрод: «Ни о каком запрете поставок мясо-молочной продукции в Россию не может идти и речи»