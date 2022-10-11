Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022

Достигнет ли Беларусь рекордных цифр экспорта по итогам года? Когда в стране внедрят систему мгновенных платежей? И что изменилось на валютном рынке?

Расскажет Дмитрий Пивненко в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров

Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров. По данным Минэкономики, после резкого падения темпов в марте показатели стабильно устремились вверх и показывают рост в течение последних пяти месяцев.