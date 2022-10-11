Новости экономики на РТР-Беларусь за 11.10.2022

Достигнет ли Беларусь рекордных цифр экспорта по итогам года? Когда в стране внедрят систему мгновенных платежей? И что изменилось на валютном рынке?
Расскажет Дмитрий Пивненко в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров
Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта товаров. По данным Минэкономики, после резкого падения темпов в марте показатели стабильно устремились вверх и показывают рост в течение последних пяти месяцев.
За январь-август общий уровень экспорта составил 3 миллиарда 4 миллиона долларов. Это больше, чем за тот же период годом ранее, который раньше считался одним из самых успешных для нашей внешней торговли. Белорусские предприятия активно переориентироуют экспорт, осваивают новые рынки.
Нацбанк станет оператором отечественной системы мгновенных платежей и ее расчетным центром
Нацбанк станет оператором отечественной системы мгновенных платежей и ее расчетным центром. Это предусмотрено постановлением регулятора, которое вступило в силу. Система позволяет оплачивать товары, работу, услуги и многое другое круглосуточно и в реальном времени.
Уже определен алгоритм проведения платежей внутри страны. Все отечественные банки должны будут проводить быстрые транзакции для юрлиц с 19 декабря. А с апреля 2023 года планируется запустить систему и для граждан. Физлицам разрешат использовать сервис инфоподдержки для мгновенных платежей.
Курсы валют на 11 и 12 октября
И напоследок информация о том, какие курсы валют 11 октября установил Национальный банк Беларуси.