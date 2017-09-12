Новости экономики за 12.09.2017

Новости Беларуси. Спортивные секции по уровню затрат опередили айти-курсы и художественные классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно с учебным годом по всей стране начинаются наборы детей в различные секции, кружки и творческие мастерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добрый вечер, Сергей! Конечно, мы не берем во внимание огромное количество бесплатных кружков и секций во Дворцах творчества или спортивных школах. Но без затрат все же не обойтись.

ВЫРАСТИТЬ ГЕНИЯ

К примеру, расходы на профессиональные ракетки для будущего героя мировых кортов в год могут превысить и две тысячи рублей, плюс 100 рублей в среднем за тренировки каждый месяц и неподдающиеся планированию расходы на соревнования. В хоккее и фигурном катании – похожая ситуация. На втором месте художественные мастерские – цена абонементов от 60 рублей, примерно столько же придется тратить на кисти и краски. И как ни странно, самыми доступными являются всевозможные детские курсы программирования или робототехники – до 100 рублей в месяц.

ДОХОД ЗА 5 МИНУТ

В Беларуси подсчитали 5-минутный заработок специалистов различных сфер. Например, доход программиста почти в два раза превышает доход финансиста или работника страховой компании. Это 12 рубль и 67 копеек против 80 копеек. Зарплаты специалистов бюджетных сфер практически не отличаются по регионам. Так, труженики уборочной одинаково зарабатывают в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Аналогичная ситуация у педагогов, библиотекарей и музейщиков.



РЕФИНАНСИРУЙ С УМОМ

Вслед за ажиотажем на потребительские кредиты началась волна рефинансирования. Белорусские банки в буквальном смысле сражаются за клиента, предлагая погасить займы конкурентов под более низкий процент от 15 до 19 процентов годовых. Пока что эти ставки не слишком отличаются от тех, что предлагались месяц-два назад. Поэтому не исключено, что эта планка не снизится в ближайшее время. Тем более, что Нацбанк до конца года планирует снизить ставку рефинансирования, на основе которых рассчитываются многие кредиты.



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