Сфера здравоохранения, медицинский туризм – это еще одно направление, где мы можем сотрудничать: вице-премьер Индии

Новости Беларуси. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не смотря на то, что мы не такая гигантская страна как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно, настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики.