Прямой эфир

Сфера здравоохранения, медицинский туризм – это еще одно направление, где мы можем сотрудничать: вице-премьер Индии

12 сентября 2017 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не смотря на то, что мы не такая гигантская страна как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно, настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики.

Сфера здравоохранения, медицинский туризм – это еще одно направление, где мы можем сотрудничать: вице-премьер Индии-1

Венкайах Найду, вице-президент Республики Индия:
Под руководством премьер-министра в Индии сейчас реализуется много инициатив, реформ. Это создает возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям. У нас так же развивается сфера здравоохранения, медицинский туризм. Я надеюсь, что это еще одно направление, где мы можем сотрудничать.

Александр Лукашенко в Индии: Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Индия # Венкайах Найду

Другие новости рубрики

Все новости
Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС
12 сентября 2017 11:39

Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС

Новости экономики за 11.09.2017
11 сентября 2017 16:59

Новости экономики за 11.09.2017

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели
11 сентября 2017 16:15

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели