«До 13 упрощений, это если численно»: в Бресте обсудили таможенные механизмы, которые будут работать в странах ЕАЭС

Новый кодекс – новые возможности для бизнеса. В Бресте обсудили таможенные механизмы, которые будут работать в странах ЕАЭС с начала 2018 года. Свою лепту в новое таможенное законодательство внесла и белорусская сторона.

Пропускная способность «Козловичей» две тысячи грузовиков за одни сутки. Ежедневно здесь проходят тысячи тонн грузов. Раньше операцию оформления каждой фуры сопровождала стопка документов, длительное ожидание, а иногда и задержка поставок. Благодаря автоматическому выпуску товаров сократилось время оформления, количество бумаг, а вместе с тем и проволочек. По белорусской инициативе такая система будет работать во всем ЕАЭС.

Дмитрий Ковалёнок, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Те компании, которые на хорошем счету у таможенных органов, для них количество упрощений будет повышено. До 13 упрощений, это если численно. Экономически подсчитать сложно, но эксперты говорят, что по разным оценкам в 2-3 раза могут быть сокращены затраты на операционные издержки.

Сегодня всего за пять минут оформляется три четверти белорусского экспорта. Автоматизация, пожалуй, главный посыл нового таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с начала следующего года. По его положениям упростят и ряд других таможенных формальностей – вплоть до сроков уплаты пошлин. Одним словом, будут сокращены три основных показателя: время, деньги и документы. Для бизнеса – сплошные плюсы.

Игорь Дыдик, начальник управления оформления предприятия по переработке рыбы:

Только продукция произвелась, она сразу загружена в машину. Дальше таможенное оформление. Машина шесть суток в дороге, и каждые несколько часов очень важны для нас.

Как новые, более современные, нормы кодекса будут работать на практике – не менее важный вопрос. Это и обсуждали на международной конференции в Бресте. Обратная связь, в первую очередь с бизнесом, была налажена еще раньше. От предпринимателей и организаций поступило более 1000 вопросов и уточнений.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Практически все сегодня нашло отражение в тех изменениях, которые войдут в указы главы государства и постановления правительства. Поэтому это очень кропотливая работа совместно с бизнесом для того, чтобы найти те упрощения, которые позволят проще работать на территории нашей страны, ЕАЭС.