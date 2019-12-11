Энергоэффективность, цифровизация, IT-сфера. Что обсуждают на Международной научно-технической конференции в Минске

Новости Беларуси. Развитие нефтехимических проектов, вопросы цифровизации и сотрудничество в IT-сфере. Эти темы сегодня, 11 декабря, детально разбирает научное сообщество Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит II Международная научно-техническая конференция «Минские научные чтения». Форум собрал участников из разных стран: Беларуси, России, Эстонии и Болгарии. В программе один из блоков посвящен развитию энергетики – ветровой, тепловой, а также атомной. В центре внимания и вопросы дальнейшего строительства электростанций безопасными и более энергоэффективными.

Есть и предложения по конкретным проектам. Так, Белорусский технологический университет подготовил проект Союзной программы по геологоразведке и природопользованию. Специалисты отмечают выгоду от идеи: речь о дополнительной прибыли в бюджет и снижению затрат на комплекс работ.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:

Мы надеемся, в ближайшее время пройдет утверждение на уровне Союзного Совета министров и будет принято решение о финансировании. Технологии, которые в настоящее время используются в природопользовании, надо развивать с точки зрения комплексного использования ресурсов, потому что это экология, это образование миллион тонн отходов, как в России, так и в Беларуси. Поэтому направление очень важно.