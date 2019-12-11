Энергоэффективность, цифровизация, IT-сфера. Что обсуждают на Международной научно-технической конференции в Минске
Новости Беларуси. Развитие нефтехимических проектов, вопросы цифровизации и сотрудничество в IT-сфере. Эти темы сегодня, 11 декабря, детально разбирает научное сообщество Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит II Международная научно-техническая конференция «Минские научные чтения».
Форум собрал участников из разных стран: Беларуси, России, Эстонии и Болгарии. В программе один из блоков посвящен развитию энергетики – ветровой, тепловой, а также атомной. В центре внимания и вопросы дальнейшего строительства электростанций безопасными и более энергоэффективными.
Есть и предложения по конкретным проектам. Так, Белорусский технологический университет подготовил проект Союзной программы по геологоразведке и природопользованию. Специалисты отмечают выгоду от идеи: речь о дополнительной прибыли в бюджет и снижению затрат на комплекс работ.
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета:
Мы надеемся, в ближайшее время пройдет утверждение на уровне Союзного Совета министров и будет принято решение о финансировании. Технологии, которые в настоящее время используются в природопользовании, надо развивать с точки зрения комплексного использования ресурсов, потому что это экология, это образование миллион тонн отходов, как в России, так и в Беларуси. Поэтому направление очень важно.
Леонид Макуров, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:
Это уже третья международная конференция, которую мы организовываем. За это время конференции превратились в Минские научные чтения, они стали международными. В этом году у нас представители Российской Федерации, Беларуси, Болгарии, Эстонии. Эти конференции уже приобретают роль такого форума, на котором наши ученые, наше научно-образовательное сообщество сверяют часы и видят те направления, которые сегодня важны для экономик наших стран.
Добавим, что Минские научные чтения проходят в дни празднования 20-летия Союзного государства. За это время Беларусь и Россию связало прочное сотрудничество во многих сферах – экономической, социальной и гуманитарной.