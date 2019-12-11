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«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске

11 декабря 2019 10:12
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Новости Беларуси. К развитию научного потенциала через изобретения. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На суд жюри представлено более 30 разработок, которые предварительно отобрал экспертный совет. Больше всего работ касаются новаторств в области промышленных и информационных технологий.

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-1

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-3

Михаил Исаев, разработчик приложения:
Мы придумали нечто новое. Мы придумали QR-коды, которые работают абсолютно на новом уровне. Они знают, кто их сканирует, они обладают защитой от манипуляций, взломов.

В мире есть несколько сервисов, которые пытаются делать что-то подобное (в Израиле, США). Мы вышли на тот уровень, который позволяет сказать, что мы сейчас в некоторых вещах их опережаем.

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-6

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-8

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
В городе Минске порядка 190 тысяч квадратных метров государственной площади свободно, и мы можем их предоставить на любых условиях. Для начинающих в бизнесе у нас есть маленькие помещения, небольшой площади, и предоставляем мы их совершенно безвозмездно, в безвозмездное пользование – только за оплату коммунальных услуг и под создание новых рабочих мест.

Участники ярмарки идей смогли посетить обучающие форумы, образовательные семинары, а также наладить партнерские контакты.

Итоги выставки подведут 12 декабря, а лучшие изобретатели получат денежные сертификаты и дипломы.

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-11

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-13

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-15

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-17

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-19

«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске-21

# Инновации # Экономика # Михаил Исаев # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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