«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске
Новости Беларуси. К развитию научного потенциала через изобретения. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На суд жюри представлено более 30 разработок, которые предварительно отобрал экспертный совет. Больше всего работ касаются новаторств в области промышленных и информационных технологий.
Михаил Исаев, разработчик приложения:
Мы придумали нечто новое. Мы придумали QR-коды, которые работают абсолютно на новом уровне. Они знают, кто их сканирует, они обладают защитой от манипуляций, взломов.
В мире есть несколько сервисов, которые пытаются делать что-то подобное (в Израиле, США). Мы вышли на тот уровень, который позволяет сказать, что мы сейчас в некоторых вещах их опережаем.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
В городе Минске порядка 190 тысяч квадратных метров государственной площади свободно, и мы можем их предоставить на любых условиях. Для начинающих в бизнесе у нас есть маленькие помещения, небольшой площади, и предоставляем мы их совершенно безвозмездно, в безвозмездное пользование – только за оплату коммунальных услуг и под создание новых рабочих мест.
Участники ярмарки идей смогли посетить обучающие форумы, образовательные семинары, а также наладить партнерские контакты.
Итоги выставки подведут 12 декабря, а лучшие изобретатели получат денежные сертификаты и дипломы.