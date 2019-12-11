«Придумываем нечто новое». Более 30 разработок представили на ярмарке инновационных идей в Минске

На суд жюри представлено более 30 разработок, которые предварительно отобрал экспертный совет. Больше всего работ касаются новаторств в области промышленных и информационных технологий.

Новости Беларуси. К развитию научного потенциала через изобретения. Ярмарка инновационных идей открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Исаев, разработчик приложения:

Мы придумали нечто новое. Мы придумали QR-коды, которые работают абсолютно на новом уровне. Они знают, кто их сканирует, они обладают защитой от манипуляций, взломов.

В мире есть несколько сервисов, которые пытаются делать что-то подобное (в Израиле, США). Мы вышли на тот уровень, который позволяет сказать, что мы сейчас в некоторых вещах их опережаем.