Новости экономики за 10.10.2019

Новости Беларуси. Белорусские производители отправились в Чехию. С собой привезли противотуманные фары, мобильные комплексы для бурения скважин и искусственные изумруды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция Made in Belarus представлена на 61-й Международной промышленной выставке в чешском Брно. В ней принимают участие 14 предприятий, работающих в области нефтехимии, металлургии, машиностроения.

В экспозиции Made in Belarus участвуют производители горнодобывающего, металлургического, литейного оборудования, композитных материалов, компонентов для машиностроения, электроники и измерительной техники. Три института Национальной академии наук Беларуси представили более 100 разработок, включая электронную керамику и ювелирные вставки из искусственно выращенных изумрудов. БЕЛТПП НА БИЗНЕС-ФОРУМАХ ПОДПИСАЛА КОНТРАКТОВ НА 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА 3 ГОДА

Белорусская торгово-промышленная палата на бизнес-форумах за три года подписала контрактов на поставки белорусской продукции на 1,5 миллиарда долларов. БелТПП уполномочена выдавать сертификаты совместной продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе. Сегодня в составе палаты 2434 предприятия, 60% из них – это представители малого и среднего предпринимательства. Что касается поддержки национального экспорта, то здесь открылся целый ряд новых программ. БелТПП делегирован правительством статус национального координатора выставок за рубежом, в том числе право вносить предложения в нормативные акты и использовать бюджетные средства. ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ БУДЕТ СТОИТЬ ДО 2 МИЛЛИОНОВ ЕВРО Центр для мигрантов, который хотят построить под Минском рядом с аэропортом, будет стоить примерно от 1 до 2 млн евро. По данным издания Officelife, строительство центра – это часть большого проекта по миграции. Евросоюз выделяет на него 7 млн евро.

Сумма пойдет и на другой центр на базе Полоцкого пограничного отряда. Как известно, создание центров для мигрантов связано с тем, что Беларусь и ЕС будут подписывать соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима. УЕХАТЬ В РОССИЮ НА ПОЕЗДЕ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ С 10 октября ездить на некоторых поездах в Россию станет дешевле. Для этого надо купить билет заранее. Цена зависит от заполняемости вагона.