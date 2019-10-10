Новости экономики за 10.10.2019
Новости Беларуси. Белорусские производители отправились в Чехию. С собой привезли противотуманные фары, мобильные комплексы для бурения скважин и искусственные изумруды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция Made in Belarus представлена на 61-й Международной промышленной выставке в чешском Брно. В ней принимают участие 14 предприятий, работающих в области нефтехимии, металлургии, машиностроения.
В экспозиции Made in Belarus участвуют производители горнодобывающего, металлургического, литейного оборудования, композитных материалов, компонентов для машиностроения, электроники и измерительной техники. Три института Национальной академии наук Беларуси представили более 100 разработок, включая электронную керамику и ювелирные вставки из искусственно выращенных изумрудов.
БЕЛТПП НА БИЗНЕС-ФОРУМАХ ПОДПИСАЛА КОНТРАКТОВ НА 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА 3 ГОДА
Белорусская торгово-промышленная палата на бизнес-форумах за три года подписала контрактов на поставки белорусской продукции на 1,5 миллиарда долларов. БелТПП уполномочена выдавать сертификаты совместной продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе. Сегодня в составе палаты 2434 предприятия, 60% из них – это представители малого и среднего предпринимательства. Что касается поддержки национального экспорта, то здесь открылся целый ряд новых программ. БелТПП делегирован правительством статус национального координатора выставок за рубежом, в том числе право вносить предложения в нормативные акты и использовать бюджетные средства.
ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ БУДЕТ СТОИТЬ ДО 2 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Центр для мигрантов, который хотят построить под Минском рядом с аэропортом, будет стоить примерно от 1 до 2 млн евро. По данным издания Officelife, строительство центра – это часть большого проекта по миграции. Евросоюз выделяет на него 7 млн евро.
Сумма пойдет и на другой центр на базе Полоцкого пограничного отряда. Как известно, создание центров для мигрантов связано с тем, что Беларусь и ЕС будут подписывать соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима.
УЕХАТЬ В РОССИЮ НА ПОЕЗДЕ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
С 10 октября ездить на некоторых поездах в Россию станет дешевле. Для этого надо купить билет заранее. Цена зависит от заполняемости вагона.
Коэффициент стоимости проезда будет пересчитываться онлайн при каждом новом оформлении или возврате билетов. Таким образом, система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки купить билет на четверть дешевле.