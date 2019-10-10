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На месте бывшего троллейбусного депо на Киселёва появится жилой комплекс с паркингом

10 октября 2019 15:40
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Новости Беларуси. Утверждён проект реконструкции в границах улиц Киселева – Красной – проспект Машерова – Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 2025 года там снесут все устаревшие здания и построят новый жилой комплекс с подземными автостоянками и детским садиком. Проведут масштабную реконструкцию 21 школы на Куйбышева. А до 2030 года не станет и части сооружений бывшего завода «Горизонт». Остальные – модернизируют. Там появится торгово-развлекательный центр с подземным паркингом.

На месте бывшего троллейбусного депо на Киселёва появится жилой комплекс с паркингом-1

В результате реконструкции планируется увеличить численность населения, проживающего в этом районе, до трёх тысяч человек. Проектом также предусмотрено строительство бассейна, кинотеатра и спортзала.

# План застройки Минска и Минской области # Экономика # Фотофакт

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