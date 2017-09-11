Новости экономики за 11.09.2017

Новости Беларуси. Почти четыре миллиона человек в Беларуси сделают прививки от гриппа в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организации здравоохранения уже подготовились к ежегодной кампании. Противогриппозные вакцины начали поступать в медцентры и поликлиники. Белорусы уже изучают цены на прививки.

НЕ ТЯНУТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В 2017 году для бесплатной иммунизации используют российскую вакцину. За средства бюджетов предприятий, организаций и личных денег граждан будут доступны вакцины, произведенные в Нидерландах и Франции. Российская уже есть в наличии, её цена 12 рублей. Зарубежные только начинают поступать, диапазон цен 20 рублей за одну вакцину.

БЕЛОРУССКИЕ ТРАМВАИ В НОВОСИБИРСКЕ

Первые трамваи белорусско-российского производства вышли на улицы Новосибирска. Совместное с «Белкоммунмашем» предприятие успешно работает уже более полугода. Новосибирцы довольны качеством и внешним видом белорусских трамваев. Изготовлено уже три трамвая. До конца года выпустят еще 12 вагонов.

ИЗ НОВЫХ СКВАЖИН ПО МАКСИМУМУ

Белорусские нефтяники идут на рекорд. Миллион 650 тысяч тонн нефти в планах только на 2017 год. Из новых скважин на территории страны добудут 91 тысячу тонны нефти. Это на 3 тысячи тонн больше, чем в 2017 году, и самый высокий показатель в последние 20 лет.

ДОВЕРИТЬ ДЕНЬГИ ЖЕНЩИНЕ

Более 7 миллионов долларов в кредит получили белорусские предпринимательницы. Заемные средства выдали банки Беларуси по программе «Женщины в бизнесе». Более 170 предприятий получили кредиты в банках-партнерах. Аналитики Европейского банка реконструкции и развития пришли к выводу, что предприятия, которыми руководят женщины, более ориентированы на нужных клиентов, принимают взвешенные решения и эффективнее используют талантливых сотрудников. В Беларуси на 10 мужчин, берущих кредиты для развития собственного предприятия, приходится только одна женщина.

НА ТОРГОВАЛИ В ПРАЗДНИКИ