Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом

Новости Беларуси. Еще до прибытия в Индию с официальным визитом Президента Беларуси в Нью-Дели проходит масштабный деловой форум. Здесь уже подписаны меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Заключены контракты и работаем с обувью – индусы нам готовят верх обуви. В принципе, наработки есть. Сегодняшняя задача, прежде всего, эту работу уточнить, определиться по срокам, количеству, направлению и перспективам дальнейшего развития. Самая интересная перспектива, конечно, будет и для индийской, и для нашей стороны –