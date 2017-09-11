Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии

Это позволит снизить стоимость некоторых лекарств на белорусском рынке. Уже на этот год в Беларуси намечен запуск совместных фармацевтических производств.

Новости Беларуси. На белорусско-индийском форуме речь шла о сотрудничестве в фармацевтической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Более 250 субстанций приобретаем у индийских предприятий. Но вместе с тем мы сегодня должны выходить на новые уровни, на новые лекарственные препараты и технологии. И те договора, которые были подписаны с компаниями, которые сегодня являются лидерами на рынке лекарственных препаратов новых направлений, нано-технологий, согласились с нами поработать.

В нашей делегации находятся врачи, научные работники, которые будут посещать фармацевтические предприятия, в том числе и научные лаборатории.

Я даже не сомневаюсь, что мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно, нашими школами.