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Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии

11 сентября 2017 14:55
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Новости Беларуси. На белорусско-индийском форуме речь шла о сотрудничестве в фармацевтической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит снизить стоимость некоторых лекарств на белорусском рынке. Уже на этот год в Беларуси намечен запуск совместных фармацевтических производств.

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии -1

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Более 250 субстанций приобретаем у индийских предприятий. Но вместе с тем мы сегодня должны выходить на новые уровни, на новые лекарственные препараты и технологии. И те договора, которые были подписаны с компаниями, которые сегодня являются лидерами на рынке лекарственных препаратов новых направлений, нано-технологий, согласились с нами поработать.

В нашей делегации находятся врачи, научные работники, которые будут посещать фармацевтические предприятия, в том числе и научные лаборатории.

Я даже не сомневаюсь, что мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно, нашими школами.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Индия # Валерий Малашко

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