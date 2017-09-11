Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели

Новости Беларуси. Ещё до прибытия Президента Беларуси в Индию, в Нью-Дели проходит масштабный деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь уже подписаны меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов. Сфера интересов весьма обширна: это . В частности стороны договорились о создании совместных предприятий по производству карьерной техники, грузовых автомобилей и тракторов.

Индия сегодня – динамично развивающаяся страна, одна из самых быстрорастущих экономик планеты. Ведущие финансовые издания мира один за другим публикуют сенсационные расчеты. И чтобы дальше двигаться в гору, Беларусь и Индия готовы объединить интеллектуальный и финансовый потенциал.

Ольга Юруть, СТВ:

Буквально каждую неделю индийские компании шлют свои идеи в Белорусскую торгово-промышленную палату. Поэтому этот бизнес-форум событие долгожданное. Это шанс укрепить связи и завязать контакты. На этой площадке каждая компания может презентовать свои возможности.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Был очень практичный подход к организации этого форума, чтобы были прикладные результаты. В основе были машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность. И новые темы – такие, как логистика, транспорт, фармоцевтика, в которой серьёзные изменения произошли.

Индия в производстве лекарств – стратегический партнер Беларуси. Сразу три соглашения из десяти подписали на бизнес-форуме в сфере фармацевтики. Речь идет не только о создании совместных производств, но и об открытии научных лабораторий. Это уже уровень.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

В составе белорусской деловой делегации также есть врачи, научные работники, которые намерены посетить фармацевтические предприятия, в том числе научные лаборатории. Я даже не сомневаюсь, что мы найдем те направления, по которым сможем совместно поработать.

Арун Чандаваркар, директор фармацевтической компании (Индия):

Беларусь может активно работать во многих направлениях. Это, прежде всего, в области лечения онкологических заболеваний. Важным направлением нашей работы является кооперация в области клинических исследований.

Меморандум о развитии совместного предприятия подписали сегодня и представители «Гомсельмаш» . Не отходя от стола переговоров, сразу же заключили контракт на поставку сельхозтехники. Зарубежные партнеры уже загадывают наперед. Рана, директор группы компаний (Индия):

Контракт на стоимость 10 миллионов долларов. Как только мы достигнем данного уровня поставки, мы начинаем здесь своё производство, постараемся его полностью локализировать здесь.

Рынок Индии для «БелАЗа» очень интересный причем во всех смыслах. Сейчас почему-то все резко переходят с малых карьерных самосвалов на большие. Производители ловят момент долгосрочных контрактов в части сервиса и сопровождения. Сегодня в рамках форума наши компании договорились и тут же подписали соглашение.

Самар Шакил, исполнительный директор центр «BelAZ-Enrika» (Индия):

В прошлом году мы открыли первый сервисный центр «БелаЗа» в самом центре Индии. Наши клиенты уже использукют и довольны. Речь идёт о том, чтобы мы в будущем создали здесь сборочное производство.

Недавно наши нефтяники успешно завершили первый совместный проект на месторождении Дигбой в Индии. Сейчас «Белоруснефть» планирует принять участие в еще одном проекте в Индии. В планах расширять сферы своей деятельности развивая проекты в области сейсморазведки, нефтяного сервиса с госкомпаниями Индии.

Игорь Ляшенко, председатель концерна Белнефтехим:

В сумме по году порядка 20 миллионов долларов. Объем мог бы быть и больше, но традиционно рынок Индии хорошо защищен большими ввозными пошлинами. Поэтому работаем в рамках тех объемов, которые экономически целесообразны.

Льняные изделия из Беларуси нашли своего покупателя в Индии. И это при том, что эта страна ключевой представитель рынка текстиля в мире.

Николай Ефимчик, председатель концерна Беллегпром:

Мы на предыдущих встречах заключили контракты. У нас уже подготовлены и образцы и первые поставки для сотрудничества, в том числе по Оршанскому льнокомбинату. Это ткани изо льна. Они интересны для индийской стороны. Мы также привезли образцы наших шерстяных тканей «Камволя» и ткани предприятия «Моготекс» для возможного сотрудничества.

Анил Кохли – продвигает интересы белорусских компаний в Индии. Четверть века живет между Минском и Дели. Сам он, да и его близкие уже выучили «на память» список обязательных сувениров из Беларуси.

Анил Кохли, глава представительства Белорусской торгово-промышленной палаты в Индии:

Я всегда стараюсь привезти из Минска изделия изо льна – это в основном шикарные скатерти. Также очень люблю ваши настоящие шоколадные конфеты.

Наукоемкость белорусской экономики, выгодные условия ведения бизнеса географические преимущества, возможность продвижения продукции и услуг на общий рынок стран ЕАЭС – главные козыри в бизнес-переговорах.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы поставлять не только отдельные комбайны, трактора, а поставлять технологии, систему машин, которые будут давать максимальный эффект.