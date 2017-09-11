Прямой эфир

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели

11 сентября 2017 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ещё до прибытия Президента Беларуси в Индию, в Нью-Дели проходит масштабный деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь уже подписаны меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов. Сфера интересов весьма обширна: это . В частности стороны договорились о создании совместных предприятий по производству карьерной техники, грузовых автомобилей и тракторов.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-1

Индия сегодня – динамично развивающаяся страна, одна из самых быстрорастущих экономик планеты. Ведущие финансовые издания мира один за другим публикуют сенсационные расчеты. И чтобы дальше двигаться в гору, Беларусь и Индия готовы объединить интеллектуальный и финансовый потенциал.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-3

Ольга Юруть, СТВ:
Буквально каждую неделю индийские компании шлют свои идеи в Белорусскую торгово-промышленную палату. Поэтому этот бизнес-форум событие долгожданное. Это шанс укрепить связи и завязать контакты. На этой площадке каждая компания может презентовать свои возможности.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Был очень практичный подход к организации этого форума, чтобы были прикладные результаты. В основе были машиностроение, нефтехимия, легкая промышленность. И новые темы – такие, как логистика, транспорт, фармоцевтика, в которой серьёзные изменения произошли.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-6

Индия в производстве лекарств – стратегический партнер Беларуси. Сразу три соглашения из десяти подписали на бизнес-форуме в сфере фармацевтики. Речь идет не только о создании совместных производств, но и об открытии научных лабораторий. Это уже уровень.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:  
В составе белорусской деловой делегации также есть врачи, научные работники, которые намерены посетить фармацевтические предприятия, в том числе научные лаборатории. Я даже не сомневаюсь, что мы найдем те направления, по которым сможем совместно поработать.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-9

Арун Чандаваркар, директор фармацевтической компании (Индия):
Беларусь может активно работать во многих направлениях. Это, прежде всего, в области лечения онкологических заболеваний. Важным направлением нашей работы является кооперация в области клинических исследований.

Меморандум о развитии совместного предприятия подписали сегодня и представители  «Гомсельмаш». Не отходя от стола переговоров, сразу же заключили контракт на поставку сельхозтехники. Зарубежные партнеры  уже загадывают наперед.

Рана, директор группы компаний (Индия):
Контракт на стоимость 10 миллионов долларов. Как только мы достигнем данного уровня поставки, мы начинаем здесь своё производство, постараемся его полностью локализировать здесь.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-12

Рынок Индии для «БелАЗа» очень интересный причем во всех смыслах. Сейчас почему-то все резко переходят с малых карьерных самосвалов на большие. Производители ловят момент долгосрочных контрактов в части сервиса и сопровождения. Сегодня в рамках форума наши компании договорились и тут же подписали соглашение.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-14

Самар Шакил, исполнительный директор центр «BelAZ-Enrika» (Индия):
В прошлом году мы открыли первый сервисный центр «БелаЗа» в самом центре Индии. Наши клиенты уже использукют и довольны. Речь идёт о том, чтобы мы в будущем создали здесь сборочное производство.

Недавно наши нефтяники успешно завершили первый совместный проект на месторождении Дигбой в Индии. Сейчас «Белоруснефть» планирует принять участие в еще одном проекте в Индии. В планах расширять сферы своей деятельности развивая проекты в области сейсморазведки, нефтяного сервиса с госкомпаниями Индии.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-17

Игорь Ляшенко, председатель концерна Белнефтехим:
В сумме по году порядка 20 миллионов долларов. Объем мог бы быть и больше, но традиционно рынок Индии хорошо защищен большими ввозными пошлинами. Поэтому работаем в рамках тех объемов, которые экономически целесообразны.

Льняные изделия из Беларуси нашли своего покупателя в Индии. И это при том, что эта страна ключевой представитель рынка текстиля в мире.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-20

Николай Ефимчик, председатель концерна Беллегпром:
Мы на предыдущих встречах заключили контракты. У нас уже подготовлены и образцы и первые поставки для сотрудничества, в том числе по Оршанскому льнокомбинату. Это ткани изо льна. Они интересны для индийской стороны. Мы также привезли образцы наших шерстяных тканей «Камволя» и ткани предприятия «Моготекс» для возможного сотрудничества.

Анил Кохли – продвигает интересы белорусских компаний в Индии. Четверть века живет между Минском и Дели. Сам он, да и его близкие уже выучили «на память» список обязательных сувениров из Беларуси.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-23

Анил Кохли, глава представительства Белорусской торгово-промышленной палаты в Индии:
Я всегда стараюсь привезти из Минска изделия изо льна – это в основном шикарные скатерти. Также очень люблю ваши настоящие шоколадные конфеты.

Наукоемкость белорусской экономики, выгодные условия ведения бизнеса географические преимущества, возможность продвижения продукции и услуг на общий рынок стран ЕАЭС – главные козыри в бизнес-переговорах.

Более десятка документов о сотрудничестве подписали сегодня на белорусско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели-26

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы готовы поставлять не только отдельные комбайны, трактора, а поставлять технологии, систему машин, которые будут давать максимальный эффект.

В кулуарах форума бизнесмены делились собственными впечатлениями о поездках в Беларусь, как правило, побывав однажды, они готовы вернуться с деньгами, новыми проектами, идеями и инвестициями.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Индия

Другие новости рубрики

Все новости
Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом
11 сентября 2017 15:03

Индия будет сотрудничать с Оршанским льнокомбинатом

Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии
11 сентября 2017 14:55

Мы найдем те направления, по которым мы сможем поработать совместно: Валерий Малашко в Индии

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки
11 сентября 2017 14:04

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки