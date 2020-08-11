Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов 900 тысяч тонн хлеба

Новости Беларуси. В Беларуси убрано 70 % площадей зерновых и зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат работы аграриев – 5 миллионов 900 тысяч тонн хлеба. Ближе всех к завершению жатвы Брестский и Гомельский регионы.

А вот по урожайности нет равных гродненским полям. Там с гектара получают около 50 центнеров зерна. По валовому сбору лидирует Минская область.