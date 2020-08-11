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Александр Лукашенко поставил задачу увеличить экспорт продовольствия: «Рынки открыты, просто нужно шевелиться»

11 августа 2020 08:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачу нарастить экспорт продовольствия.  

По информации БЕЛТА, об этом глава государства заявил 11 августа во время совещания по вопросам развития пищевой промышленности.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление.

Все страны закрылись и свою экономику остановили – мы работаем. Вперед – продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться.

# Государственная политика в области пищевой промышленности # Экономика # Александр Лукашенко

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