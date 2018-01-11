Новости экономики за 11.01.2018

Новости Беларуси. Не трудоустроенных в стране стало меньше. На начало января уровень официальной безработицы 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставки белорусской молочной продукции в Китай выросли в 7,5 раз. Экспортировали продовольствия на 9 миллионов долларов. В приоритете не только сухое молоко, но и пастеризованное со сроком хранения до года.

Уже в 2018 году на китайских прилавках магазинов появятся отечественные сыры. В январе отправят первые партии говядины с двух мясокомбинатов. До середины года сертифицируют пять птицефабрик. Весь экспорт продовольствия предприятий Минсельхозпрода за 9 месяцев 2017 года составил более 2 миллиардов долларов. Отгрузки осуществляются в 68 стран мира.

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