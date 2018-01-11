Новости экономики за 11.01.2018

Новости Беларуси. Не трудоустроенных в стране стало меньше. На начало января уровень официальной безработицы 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТНЫЙ КЕЙС
Новости Беларуси. Не трудоустроенных в стране стало меньше. На начало января уровень официальной безработицы 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТНЫЙ КЕЙС
Поставки белорусской молочной продукции в Китай выросли в 7,5 раз. Экспортировали продовольствия на 9 миллионов долларов. В приоритете не только сухое молоко, но и пастеризованное со сроком хранения до года.
Уже в 2018 году на китайских прилавках магазинов появятся отечественные сыры. В январе отправят первые партии говядины с двух мясокомбинатов. До середины года сертифицируют пять птицефабрик. Весь экспорт продовольствия предприятий Минсельхозпрода за 9 месяцев 2017 года составил более 2 миллиардов долларов. Отгрузки осуществляются в 68 стран мира.
БЕСПЛАТНОЕ ТОРГОВОЕ МЕСТО
Пенсионерам и инвалидам бесплатно предоставят на рынках места для продажи продукции с личного подворья. Соглашение с руководителями рынков заключили 11 января. Действовать оно будет до 1 декабря. Продавать можно, но не в промышленных масштабах. Максимум 20 килограмм фруктов и овощей.
СОКРАЩАЯ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ
Единые экологические нормы на автомобильное топливо действуют теперь на всей территории Евразийского экономического союза. Присоединились Казахстан и Кыргызстан. Бензин и дизельное топливо, поступающие в розницу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5. Это позволит снизить выбросы вредных веществ.
НОЧЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Ночь без интернета. В Беларуси могут быть проблемы с выходом в сеть через Wi-Fi. Об этом сообщил основной отечественный провайдер. С чем это связано – не уточняется, известно лишь время предполагаемых перебоев: с часу ночи до шести утра.
Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей
По результатам торгов, на белорусской валютно-фондовой бирже доллар плюс еще полкопейки. Курс на завтра: 2 рубля 1 копейка. Евро вырос на треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,40. Российский рубль подешевел до 3 рублей 54 копеек за сотню.