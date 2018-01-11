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Новости экономики за 11.01.2018

11 января 2018 15:20
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Новости Беларуси. Не трудоустроенных в стране стало меньше. На начало января уровень официальной безработицы 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПОРТНЫЙ КЕЙС

Новости экономики за 11.01.2018-1

Поставки белорусской молочной продукции в Китай выросли в 7,5 раз. Экспортировали продовольствия на 9 миллионов долларов. В приоритете не только сухое молоко, но и пастеризованное со сроком хранения до года.

Уже в 2018 году  на китайских прилавках магазинов  появятся отечественные сыры. В январе отправят первые партии говядины с двух мясокомбинатов. До середины года сертифицируют пять птицефабрик. Весь экспорт продовольствия предприятий Минсельхозпрода за 9 месяцев 2017 года составил более 2  миллиардов  долларов. Отгрузки осуществляются в 68 стран мира.

БЕСПЛАТНОЕ ТОРГОВОЕ МЕСТО

Новости экономики за 11.01.2018-4

Пенсионерам и инвалидам бесплатно предоставят на рынках места для продажи продукции с личного подворья. Соглашение с руководителями рынков заключили 11 января.  Действовать оно будет до 1 декабря. Продавать можно, но не в промышленных масштабах. Максимум 20 килограмм фруктов и овощей.

СОКРАЩАЯ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

Новости экономики за 11.01.2018-7

Единые экологические нормы на автомобильное топливо действуют теперь на всей территории Евразийского экономического союза. Присоединились Казахстан и Кыргызстан. Бензин и дизельное топливо, поступающие в розницу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5. Это позволит снизить выбросы вредных веществ. 

НОЧЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Новости экономики за 11.01.2018-10

Ночь без интернета. В Беларуси могут быть проблемы с выходом в сеть через Wi-Fi. Об этом сообщил основной отечественный провайдер. С чем это связано – не уточняется, известно лишь время предполагаемых перебоев: с часу ночи до шести утра. 

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

По результатам торгов, на белорусской валютно-фондовой бирже доллар плюс еще полкопейки. Курс на завтра: 2 рубля 1 копейка. Евро вырос на треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,40. Российский рубль подешевел до 3 рублей 54 копеек за сотню.

# Экономика # Фотофакт # Наталья Надольская # Экономическая рубрика

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