Прямой эфир

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

11 января 2018 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичные службы занятости предлагают пройти курсы обучения. Выучиться можно даже на машиниста электропоезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей-1

Кстати, среди рабочих в столице в дефиците водители, повара, продавцы и швеи. Не хватает строителей, в том числе каменщиков и штукатуров.

Все больше заинтересованных находят новое рабочее место благодаря службам занятости.  55%  в 2016 и уже 61% – в 2017 году. Госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения до 2020 года дала ощутимый эффект. На созданные рабочие места  трудоустроено 173 тысячи человек. Еще 10 тысяч направлены на обучение.

Больше новостей экономики за 11 января здесь

# Экономика # Фотофакт # Наталья Надольская # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 11.01.2018
11 января 2018 15:20

Новости экономики за 11.01.2018

БВФБ: на торгах 11 января доллар и евро подорожали
11 января 2018 12:05

БВФБ: на торгах 11 января доллар и евро подорожали

Наличные постепенно уходят в прошлое: за криптовалюту теперь можно купить продукцию БелАЗа
11 января 2018 06:58

Наличные постепенно уходят в прошлое: за криптовалюту теперь можно купить продукцию БелАЗа