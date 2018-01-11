Наличные постепенно уходят в прошлое: за криптовалюту теперь можно купить продукцию БелАЗа

Новости Беларуси. БелАЗ с 11 января начнет принимать предложения о реализации своей продукции за криптовалюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению производителя карьерных самосвалов, наличные постепенно уходят в прошлое, на смену им идут банковские карточки и электронные кошельки. А сейчас появилась новинка, которая и вовсе может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах. Сообщается, что предприятие будет рассматривать все поступившие варианты до конца месяца. Таким образом, «БелАЗ» планирует сделать свою технику еще доступнее.